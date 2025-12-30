Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 31. detsembril

Hiiu Leht 31. detsembril
  • Juhtkiri | Sajandist veerand kääs
  • Margus Tabori aasta | Elu, mida ma tahtsin
  • ÕSi aasta | Praam ja parvlaev on sünonüümid
  • Mälestusmärgist | Viis korda keeldumist
  • Uudis | Torm Johannes viis elumajalt katuse, murdis maste ja puid
  • Uudis | Hiiumaal said neli liiklusrikkujat musta jõulukaardi
  • Uudis | Püsielaniku soodustus läheb üle uuele korrale
  • Uudis | Uitmõttest kerkis Käinasse uisuväljak
  • Uudis | Eesti Pank otsustas panna Hiiumaa kaheeurosele mündile
  • Suur küsitlus | Kuidas möödus aasta 2025 ja mida 2026. aastalt ootate?
  • Hiiu Lehe hitid 2025 | Pulmakelladest ralliõnnetuseni
  • Rahvariideaasta | Hiidlased koovad suka sisse südame
  • Sattumise lugu | Irene ei kolinud Hiiumaale, vaid jõudis koju
  • Kodulugu | Aasta külalisterohkeim kuu oli Aadmal august
  • Beebid 2025 | Palju kannatlikkust ja tingimusteta armastust
  • Lapsesuu | Aasta kõige toredam päev oli puhkepäev
  • Detsember pildis

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 31.12.2025 (54)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

ARVAMUS

MÄLESTUSMÄRGI RAHASTUSEST | Viis korda keeldumist

Mööduval aastal sai mälestusmärgi püstitamisel mitu tublit sammu edasi astutud.

UUDISED

TAHTJAID JAGUB | Hiiumaa koolijuhiks soovib seitse inimest

Hiiumaa uue riigikooli juhi loodab ministeerium leida jaanuari keskpaigaks.

ARVAMUS

ÕSi aasta: praam ja parvlaev on sünonüümid

On sümboolne, et peagi lõppeval eesti raamatu aastal, täpsemalt 10. detsembril ilmus eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2025.

