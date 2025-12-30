DIGILEHT | Hiiu Leht 31. detsembril

Hiiu Leht 31. detsembril
- Juhtkiri | Sajandist veerand kääs
- Margus Tabori aasta | Elu, mida ma tahtsin
- ÕSi aasta | Praam ja parvlaev on sünonüümid
- Mälestusmärgist | Viis korda keeldumist
- Uudis | Torm Johannes viis elumajalt katuse, murdis maste ja puid
- Uudis | Hiiumaal said neli liiklusrikkujat musta jõulukaardi
- Uudis | Püsielaniku soodustus läheb üle uuele korrale
- Uudis | Uitmõttest kerkis Käinasse uisuväljak
- Uudis | Eesti Pank otsustas panna Hiiumaa kaheeurosele mündile
- Suur küsitlus | Kuidas möödus aasta 2025 ja mida 2026. aastalt ootate?
- Hiiu Lehe hitid 2025 | Pulmakelladest ralliõnnetuseni
- Rahvariideaasta | Hiidlased koovad suka sisse südame
- Sattumise lugu | Irene ei kolinud Hiiumaale, vaid jõudis koju
- Kodulugu | Aasta külalisterohkeim kuu oli Aadmal august
- Beebid 2025 | Palju kannatlikkust ja tingimusteta armastust
- Lapsesuu | Aasta kõige toredam päev oli puhkepäev
- Detsember pildis