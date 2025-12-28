Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

PÄÄSTE

TORMIKAHJUD | Johannes langetas puid ja lennutas katuseid

Eestis, eriti saartel möllanud torm Johannes tõi Hiiumaa päästjatele hulga tööd. Peamiselt käisid Hiiumaa päästjad eemaldamas teele kukkunud puid. Kõige tõsisem sündmus leidis aset Kärdlas, kus tugev tuul rebis kolmekorruseliselt kortermajalt ligikaudu 75% katusest.

Avatar photo
Foto: Päästeamet/ Martin Kõmmus

Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhi Hannes Aasma sõnul on Hiiumaa päästjad alates eilsest reageerinud 35 päästesündmusele, mille põhjustas torm nimega Johannes. 

