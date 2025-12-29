Jälgi meid
ARVAMUS

ÕSi aasta: praam ja parvlaev on sünonüümid

On sümboolne, et peagi lõppeval eesti raamatu aastal, täpsemalt 10. detsembril ilmus eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2025.
Erakogu

ÕSide ajaloos on see neljateistkümnes (esimene ÕS ilmus 1918. aastal pealkirja all “Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat”). Iga uus ÕS on eelmisest pisut erinev, muutub märksõnade valik ja hulk (nt esimeses umbes 18 000 ja uusimas ligi 60 000 märksõna) ning soovituste ja seletuste esitamise viis. Samas on ÕS põhiolemuselt siiski alati sama, pakkudes infot eeskätt õigekirja ja käänamise ning pööramise kohta. 

ÕSi saab osta raamatupoodidest või kasutada veebis. See üldkeele sõnaraamat sisaldab ligi 60 000 märksõna (lisaks liitsõnad ja tuletised), mille hulgas on umbes 7000 kohanime, sh kõik umbes 4500 Eesti ametlikku asulanime. 

