Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

UUDISED

LÕPUKS | Hiiumaa saab oma kaheeurose mündi

Eesti Pank laseb 2027. aastal ringlusse erikujundusega kaheeurose, mis on pühendatud Hiiumaale. Ühtlasi tähistab see Eesti Panga uue, Eesti maakondadele pühendatud mündisarja algust.

Avatar photo
Hiiumaale pühendatud mündil võiks olla kujutatud Kõpu tuletorn. | Foto: Raul Vinni

Eesti maakondadele pühendatud mündisari tõstab esile Eesti piirkondade mitmekesisust ja kultuurilist eripära. Sarja esimene münt on pühendatud kõige väiksemale Eesti maakonnale Hiiumaale. See on saar, mida iseloomustavad omanäoline loodus ja pikk merenduslugu.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

HINGEHOIDJA | Jõuluaeg on armastuse, headuse ja rõõmu aeg

Jõuluaeg tuleb igal aastal, ent iga kord natuke erinevalt. Mõnel aastal on see rõõmsa ja helge pühana pere keskel, mil saame olla koos oma...

8 tundi ago

UUDISED

LIIKUMA | Pühadeaeg pakub võimalusi: terviserajad, matk ja kelgumägi

Jõulud võivad olla küll mururohelised, kuid külmakraadid ja hea tehnika võimaldavad katta kelgumäe kunstlumega ja plusskraadidega uisutada.

9 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Millega seostuvad teile jõulud?

Marika

9 tundi ago

ARVAMUS

REPLIIK | Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist

Oma ajakirjaniku kogemusest tean, et inimesed kirjutavad ajalehele või helistavad raadiosse, kui neil on mingeid probleeme või nad on millegagi rahulolematud. Inimesed, keda miski...

9 tundi ago