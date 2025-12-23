LÕPUKS | Hiiumaa saab oma kaheeurose mündi

Eesti maakondadele pühendatud mündisari tõstab esile Eesti piirkondade mitmekesisust ja kultuurilist eripära. Sarja esimene münt on pühendatud kõige väiksemale Eesti maakonnale Hiiumaale. See on saar, mida iseloomustavad omanäoline loodus ja pikk merenduslugu.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Jõuluaeg tuleb igal aastal, ent iga kord natuke erinevalt. Mõnel aastal on see rõõmsa ja helge pühana pere keskel, mil saame olla koos oma...
UUDISED
Jõulud võivad olla küll mururohelised, kuid külmakraadid ja hea tehnika võimaldavad katta kelgumäe kunstlumega ja plusskraadidega uisutada.
ARVAMUS
Oma ajakirjaniku kogemusest tean, et inimesed kirjutavad ajalehele või helistavad raadiosse, kui neil on mingeid probleeme või nad on millegagi rahulolematud. Inimesed, keda miski...