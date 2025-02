Üsna mütmed istust öhta televiisuri ette ja vaatsid aasta köikse tähtsamad etendust. Hariliguld aa seasi, et inimest kartvad juba ette, et nad saa etenduse mötest aru ometi. Et jo siiss pärast kuuleb, kui natust vehe targemad inimest asja lahti seledavad ja siiss vaadad etenduse veel teise korra ja vöib olla et kolmanda korra ka. Aga senne aasta etendus olli kohe täitsa ülladus. Tundus olevad söune lihtne ja röömus. Püüne peele olli toodut köik, mida meitel raskel aal taris aa. Peedi pidu ja käidi saunas. Senna sisse olli muidud igade seltsi sönumid ka peidet. Nat see, et iga kord äi lehe koos tantsides sammuks vöi et vahest mängid oma köikse parema pilliloo, mis sest et pillikeeled järjest puruks lähtvad.

Püüne peele olli toodut köik, mida meitel raskel aal taris aa.

President Karis, kis alles möödläin sui sii meite juures Orjagus merepeestmist öppimas käis, ütles oma pidukönes, et mei oleme hermus tiged. Ja et mei peame oma vehast lahti saama. Et liiga palju aa söuseid inimesi, kinnel aa juused pees püsti ja ilekterd täis. Et kui sa tahad seda ilekterd maanda, siis lue vöi mine seerama, mette ära maanda seda teiste inimeste peel. Äi omade äiga vööraste.

Jo egaöhel aa omad pöhjused, miks sant tuju vahest vehaks keerab. Kinnel aa elus sandisti läin ja aa senne pärast kibe meelega. Kinnel aa vaev, et äi oska otsusta, mis oma eluga peele akada vöi siiss kahjatseb seda, et valed otsust ongit juba tehet. Mönel aa jälle teris kehva. Ja teinakord pole midad suurd mured tariskid, möni pisine asi vöib ka närvi mustaks aeda.

Ja teinakord pole midad suurd mured tariskid, möni pisine asi vöib ka närvi mustaks aeda.

Meite president ütleb ikka, et mei oleme öppin reekima ja kirjudama, aga söune tunne aa, et kuulamise ja lugemise oleme ee unudan. Nüidkid ütles Karis, et mei esmald kirjudame ja alles siiss lueme. Ja senne pärast asju änam äi arutatagid. Mei vehime peelkirjade, postulaatide ja plakatidega. Mei´p tahagid nähja, mis arvamuse sisu aa, köik tehtakse hermus lihtsaks. Nalja ka äi saa änam tehja, kedad vöib muidu kohe solvuda. Meite ühiskonna vaimne teris aa kreenis, sest et meite ümber aa palju kiusamist ja vägivalda. Santust tehtakse sönadega ja tehtakse tegudega, tehtakse oma kodus ja tehtakse meedias. Osa peidab oma veha iluste sönade taha, teised näitvad seda avaliguld välja. President ütles oma Eesti sünnipeeva könes, et ta oleks palun natust vehem kurjust ja käredust.

Santust tehtakse sönadega ja tehtakse tegudega, tehtakse oma kodus ja tehtakse meedias.

Kui öige katsuks sedasi, et naeradaks natust vehe rohkem, äi vötaks köiki asju na kangesti tösiseld ja äi vehiks kogu aeg rusiguga. Näituseks siiss, kui jütt keib sennest, kas piprakilu pandakse kaussi köht vöi selg eespidi vöi kas tuugenid tegevad meid tolaks vöi mette. Katsume teiste inimeste mötest aru saada ja asju aruta.

Kirjudas Raul Vinni, hiiu keelde pani Järvi Kokla