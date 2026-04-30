JUHTKIRI | Häda kuntsmuistuse pärast

Lehtes ollid kirjas igat seltsi kuntsid, kuida sa aru saad, et jütt aa kuntsmuistuse tehet. Peed vaatma, kuida see kirja pandut aa. Köiki asju saa mudut kuntsmuistuse kraese ka aada. Seel olli ööldut, et kui jütu sees aa natust vehe liiga palju mötekriipsust, siiss vöid kindel olla, et see aa kuntsmuistuse töö, sest senele (vöi peeb juba ütlema taale) meeldib neid kangesti kasuta. See pole siiskid päris öige, sest mötekriips aa üks tore märk, mis aitab jütu palju paremaks tehja.

Mei vöime ju mötelda, et miks see siiss naa kangesti sant aa, kui sa omad möted kuntsmuistusele ee reegid ja kässid taal siis nendest jütu kokku kirjuta. Äga polegid, kui sool omal ka midad möted kolu sees aa ja vötad ta omale nöumiheks. Vöi lased taal isegid midad kirja panna, a löppus teed siiskid ise oma jütu valmis.

Olgu pääle, kui see sedas oleks olevad, poleksid midad santi. A möned tegevad sedas, et kässivad kuntsmuistusel jütu valmis kirjuta ja panevad siiss oma nime alla. Ise’p vaadagid, mes pläusti see aa kokku keeran. Ja söust jüttusi tuleb vahest kut Vändrast saelaudasi.

Ja siis polegid lehtes änam vaja keeld paranda, vaid jütust inimese jütt tehja, et see teiste inimestel lugeda aitaks.

Hiiu Lehtes aa ka söust asja ette tuln. Önneks aa nee enamjäult parteide pressiteated, mes kohaligu lehe sisse äi sünnigid.

Natuse aa eest ütlest Daniel Vaarik, kis kunagid Hiiumaa lehtes praktigal oln, ja ta Saaremaa juurdega söber Sten Tamkivi, et vöib olla, et järgmiste valimiste aegas mei äi teegid vahed, kis nee valimisjütud valmis kirjudab. Preed aa kuntsmuistuse jütud siiskid veel natust imelikud ja nendel aa massina mekk külges.

A siiss äi saa mei änam midatmoodi kontrollida, kas meitega reegib inimene vöi kuntsmuistus. Ja keda mei siis valime – inimest vöi massint? Igavene jäma.

Vähemald mei sii Hiiu Lehtes vöime küll kindlald öölda, et meitel kirjudavad jüttusi inimest, mette massinad. Aga kuntsmuistus vöib sool vahest siiskid nat tark mees taskus olla. See polegid nii sant asi, kui omal ka muistust jägub.

Kirjudas Raul Vinni, hiiu keelde pani Järvi Kokla.