JALUTUSKÄIK JUGAPUUMETSAS | Kõpu jugapuumets aina kasvab

Jugapuid kasvab Hiiumaa põhja- ja lääneosas päris mitmel pool. Kuid niisama nemad ette ei jää. Ikka pead teadma enam-vähem õiget kohta, kust neid otsida. Kõik jugapuude kasvukohad on peitunud sügavale okasmetsa põue. Nagu Rattagu metsas või Heistesoos. Tahkuna jugapuude kvartalite servas on toimunud aga suured lageraied. Omamoodi on Õngu jugapuude kasvuala endise puisniidu naabruses. Ent ka sealne jääb siiski vana okasmetsa varju.