LOODUS

JALUTUSKÄIK JUGAPUUMETSAS | Kõpu jugapuumets aina kasvab

Läinud hilissügise Kõpu retkepäeva naelaks pidanuks olema sealne üksildane puuvõõrik. Eks ta ju oli ka. Ent tegelikult suuremagi elamuse pakkusid jugapuud.
Kolmeharuline ja oma kaheksa meetrit kõrge jugapuu Kõpus metsatee servas. | Tapio Vares

Jugapuid kasvab Hiiumaa põhja- ja lääneosas päris mitmel pool. Kuid niisama nemad ette ei jää. Ikka pead teadma enam-vähem õiget kohta, kust neid otsida. Kõik jugapuude kasvukohad on peitunud sügavale okasmetsa põue. Nagu Rattagu metsas või Heistesoos. Tahkuna jugapuude kvartalite servas on toimunud aga suured lageraied. Omamoodi on Õngu jugapuude kasvuala endise puisniidu naabruses. Ent ka sealne jääb siiski vana okasmetsa varju.

