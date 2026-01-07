Jälgi meid
ILMATEADE | Ilm püsib talve nägu

Järgneva nädala aja ilm püsib talvisel lainel. Suurt lumelisa oodata pole, kuid üht-teist siiski tulemas on.
Foto: Raul Vinni

Neljapäeval (8.01) madalrõhkkond eemaldub ning mõjusamaks saab põhjasuunas pesitsev kõrgrõhkkond.

