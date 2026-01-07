ILMATEADE | Ilm püsib talve nägu

Neljapäeval (8.01) madalrõhkkond eemaldub ning mõjusamaks saab põhjasuunas pesitsev kõrgrõhkkond.
Hiiumaa vallavalitsus alustas uut aastat ümberkorraldatud struktuuriga.
Igal aastal alustavad inimesed juba varakult otsinguid, et leida ideaalne jõulukingitus, mis üllataks ja rõõmustaks nende lähedasi.
Selgusid Kaheksakand 2025 nominendid, kelle hulgas on kategoorias aasta tegu nomineeritud ka juuni alguses avatud ja uuenduskuuri läbinud Käina huvi- ja kultuurikeskus.
Kärdla lennujaama läbis 2025. aastal 11 909 reisijat, mida on 3398 võrra vähem kui 2024. aastal, mil reisis kokku 15 307 inimest ning isegi...