HOROSKOOP | 30. aprill – 6. mai

Jäär

märts – 19. aprill

Nädal soosib tegutsemist ja pooleliolevate asjade lõpetamist. Tööalaselt oled sihikindel, ent kipud kannatamatuks muutuma. Suhetes võib tekkida teravamaid hetki. Hoia sõnakasutus rahulik ja väldi kiirustamist.

Sõnn

aprill – 20. mai

Fookus on isiklikel väärtustel ja kindlustundel. Tahad asju teha omas rütmis, kuid välised ootused survestavad. Rahaasjades tasub olla kaalutlev. Leia aega puhkuseks ja lihtsateks rõõmudeks.

Kaksikud

mai – 21. juuni

Suhtlemine on vilgas ja ideid jagub. Võid sattuda mitme teema vahele, mis hajutab tähelepanu. Oluline on prioriteete seada. Kuula ka teisi, siis sünnivad paremad lahendused.

Vähk

juuni – 22. juuli

Nädal toob esile sisemise tasakaalu otsimise. Töökohustused võivad kasvada, kuid suudad need ära teha. Suhetes vajad rohkem turvatunnet. Räägi oma ootustest selgelt.

Lõvi

juuli – 22. august

Oled energiline ja tahad silma paista. Tööalaselt võib avaneda võimalus end tõestada. Samas ära muutu liialt domineerivaks. Arvesta teistega, nii püsivad suhted sujuvad.

Neitsi

august – 22. september

Hea aeg korrastamiseks ja planeerimiseks. Näed detaile, mis varem märkamata jäid. Ära muutu liialt kriitiliseks enda ega teiste suhtes. Tasakaal töö ja puhkuse vahel on võtmetähtsusega.

Kaalud

september – 23. oktoober

Suhted ja koostöö on esiplaanil. Vajad harmooniat, kuid erimeelsused võivad esile kerkida. Otsi kompromisse, mitte kiireid lahendusi. Loovad tegevused pakuvad head tasakaalu.

Skorpion

oktoober – 21. november

Töine rütm on intensiivne, nõuab keskendumist. Võid avastada uusi viise, kuidas oma tegemisi tõhustada. Suhetes tasub vältida liigset kontrolli. Usaldus loob parema pinnase.

Ambur

november – 21. detsember

Optimism ja liikumistahe kasvavad. Sobiv aeg uute plaanide tegemiseks või millegi õppimiseks. Ära hajuta energiat liiga paljudele suundadele. Keskendu sellele, mis päriselt edasi viib.

Kaljukits

detsember – 19. jaanuar

Praktilised küsimused nõuavad tähelepanu. Oled järjekindel ja suudad tulemusi saavutada. Samas ära unusta lähedasi. Väike paus aitab hoida selget pilku.

Veevalaja

jaanuar – 18. veebruar

Ideed ja suhtlus annavad tooni. Võid leida uusi kontakte või koostöövõimalusi. Samas hoia jalad maas, et mitte lubada rohkem, kui teha jõuad. Tasakaalusta vaimne ja praktiline pool.

Kalad

veebruar – 20. märts

Tundlikkus ja empaatia on tugevad. Võid kergesti teiste muresid enda kanda võtta. Hoia piire ja leia aega iseendale. Loov tegevus aitab pingeid maandada.