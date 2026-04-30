HOROSKOOP | 30. aprill – 6. mai

Jäär

  1. märts – 19. aprill

Nädal soosib tegutsemist ja pooleliolevate asjade lõpetamist. Tööalaselt oled sihikindel, ent kipud kannatamatuks muutuma. Suhetes võib tekkida teravamaid hetki. Hoia sõnakasutus rahulik ja väldi kiirustamist.

 

Sõnn

  1. aprill – 20. mai

Fookus on isiklikel väärtustel ja kindlustundel. Tahad asju teha omas rütmis, kuid välised ootused survestavad. Rahaasjades tasub olla kaalutlev. Leia aega puhkuseks ja lihtsateks rõõmudeks.

 

Kaksikud

  1. mai – 21. juuni

Suhtlemine on vilgas ja ideid jagub. Võid sattuda mitme teema vahele, mis hajutab tähelepanu. Oluline on prioriteete seada. Kuula ka teisi, siis sünnivad paremad lahendused.

 

Vähk

  1. juuni – 22. juuli

Nädal toob esile sisemise tasakaalu otsimise. Töökohustused võivad kasvada, kuid suudad need ära teha. Suhetes vajad rohkem turvatunnet. Räägi oma ootustest selgelt.

 

Lõvi

  1. juuli – 22. august

Oled energiline ja tahad silma paista. Tööalaselt võib avaneda võimalus end tõestada. Samas ära muutu liialt domineerivaks. Arvesta teistega, nii püsivad suhted sujuvad.

 

Neitsi

  1. august – 22. september

Hea aeg korrastamiseks ja planeerimiseks. Näed detaile, mis varem märkamata jäid. Ära muutu liialt kriitiliseks enda ega teiste suhtes. Tasakaal töö ja puhkuse vahel on võtmetähtsusega.

 

Kaalud

  1. september – 23. oktoober

Suhted ja koostöö on esiplaanil. Vajad harmooniat, kuid erimeelsused võivad esile kerkida. Otsi kompromisse, mitte kiireid lahendusi. Loovad tegevused pakuvad head tasakaalu.

 

Skorpion

  1. oktoober – 21. november

Töine rütm on intensiivne, nõuab keskendumist. Võid avastada uusi viise, kuidas oma tegemisi tõhustada. Suhetes tasub vältida liigset kontrolli. Usaldus loob parema pinnase.

 

Ambur

  1. november – 21. detsember

Optimism ja liikumistahe kasvavad. Sobiv aeg uute plaanide tegemiseks või millegi õppimiseks. Ära hajuta energiat liiga paljudele suundadele. Keskendu sellele, mis päriselt edasi viib.

 

Kaljukits

  1. detsember – 19. jaanuar

Praktilised küsimused nõuavad tähelepanu. Oled järjekindel ja suudad tulemusi saavutada. Samas ära unusta lähedasi. Väike paus aitab hoida selget pilku.

 

Veevalaja

  1. jaanuar – 18. veebruar

Ideed ja suhtlus annavad tooni. Võid leida uusi kontakte või koostöövõimalusi. Samas hoia jalad maas, et mitte lubada rohkem, kui teha jõuad. Tasakaalusta vaimne ja praktiline pool.

 

Kalad

  1. veebruar – 20. märts

Tundlikkus ja empaatia on tugevad. Võid kergesti teiste muresid enda kanda võtta. Hoia piire ja leia aega iseendale. Loov tegevus aitab pingeid maandada.

