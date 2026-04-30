HOROSKOOP | 30. aprill – 6. mai

Jäär
- märts – 19. aprill
Nädal soosib tegutsemist ja pooleliolevate asjade lõpetamist. Tööalaselt oled sihikindel, ent kipud kannatamatuks muutuma. Suhetes võib tekkida teravamaid hetki. Hoia sõnakasutus rahulik ja väldi kiirustamist.
Sõnn
- aprill – 20. mai
Fookus on isiklikel väärtustel ja kindlustundel. Tahad asju teha omas rütmis, kuid välised ootused survestavad. Rahaasjades tasub olla kaalutlev. Leia aega puhkuseks ja lihtsateks rõõmudeks.
Kaksikud
- mai – 21. juuni
Suhtlemine on vilgas ja ideid jagub. Võid sattuda mitme teema vahele, mis hajutab tähelepanu. Oluline on prioriteete seada. Kuula ka teisi, siis sünnivad paremad lahendused.
Vähk
- juuni – 22. juuli
Nädal toob esile sisemise tasakaalu otsimise. Töökohustused võivad kasvada, kuid suudad need ära teha. Suhetes vajad rohkem turvatunnet. Räägi oma ootustest selgelt.
Lõvi
- juuli – 22. august
Oled energiline ja tahad silma paista. Tööalaselt võib avaneda võimalus end tõestada. Samas ära muutu liialt domineerivaks. Arvesta teistega, nii püsivad suhted sujuvad.
Neitsi
- august – 22. september
Hea aeg korrastamiseks ja planeerimiseks. Näed detaile, mis varem märkamata jäid. Ära muutu liialt kriitiliseks enda ega teiste suhtes. Tasakaal töö ja puhkuse vahel on võtmetähtsusega.
Kaalud
- september – 23. oktoober
Suhted ja koostöö on esiplaanil. Vajad harmooniat, kuid erimeelsused võivad esile kerkida. Otsi kompromisse, mitte kiireid lahendusi. Loovad tegevused pakuvad head tasakaalu.
Skorpion
- oktoober – 21. november
Töine rütm on intensiivne, nõuab keskendumist. Võid avastada uusi viise, kuidas oma tegemisi tõhustada. Suhetes tasub vältida liigset kontrolli. Usaldus loob parema pinnase.
Ambur
- november – 21. detsember
Optimism ja liikumistahe kasvavad. Sobiv aeg uute plaanide tegemiseks või millegi õppimiseks. Ära hajuta energiat liiga paljudele suundadele. Keskendu sellele, mis päriselt edasi viib.
Kaljukits
- detsember – 19. jaanuar
Praktilised küsimused nõuavad tähelepanu. Oled järjekindel ja suudad tulemusi saavutada. Samas ära unusta lähedasi. Väike paus aitab hoida selget pilku.
Veevalaja
- jaanuar – 18. veebruar
Ideed ja suhtlus annavad tooni. Võid leida uusi kontakte või koostöövõimalusi. Samas hoia jalad maas, et mitte lubada rohkem, kui teha jõuad. Tasakaalusta vaimne ja praktiline pool.
Kalad
- veebruar – 20. märts
Tundlikkus ja empaatia on tugevad. Võid kergesti teiste muresid enda kanda võtta. Hoia piire ja leia aega iseendale. Loov tegevus aitab pingeid maandada.