Osa glögikohvikuid tegutseb juba tuntud ja teada restoranides ja kohvikutes, teised aga avatakse hiidlaste koduhoovides, seltsimajades, sadamates, rannas, lambakoplis ning koguni metsas. Kärdla koolis peavad glögikohvikut 9. klassi õpilased, nende kohviku tulu läheb kevadise klassiekskursiooni fondi.
HIIUMAA GLÖGIKOHVIKUD | Kohvikutes saab sauna, jõulufilme ning muusikat
Sellel laupäeval, 6. detsembril avanevad uksed 20 glögikohvikus üle Hiiumaa. Neljandat korda toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval pakutakse lisaks auravale glögile ja piparkookidele mitmekülgset menüüd ja rikkalikku meelelahutusprogrammi. Kuused on ehitud ning oodata on jõuluvana ja päkapikke.
Raigo Pajula on läbi aegade üks Eesti tunnustatumaid pressifotograafe, kes viimased aastad on aga kaameraga saatnud riigipead.
Kärdla Kooli seitsmenda klassi õpilane tegi vallavalitsusele ettepaneku korraldada liiklust lastele ohutumaks.
Novembris tähistatakse traditsiooniliselt töövarjupäeva, mille eesmärk on tuua noored päriselule lähemale ja anda neile võimalus tutvuda erinevate ametitega.
2026. aastal tähistab Jahtklubi Dago oma 50. tegevusaastat ning selleks puhuks valmib mahukas ajaloo- ja ülevaateraamat „Hiiumaa purjetamise 50 aastat“. Teos koondab esmakordselt ühele...