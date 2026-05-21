HETKES KOHAL | Elo Saue: metsast saab alati välja

Kärdlas Tiigi tänava otsast läheb RMK matkarada, mida mööda hea joosta. Märgid puudel näitavad teed, mine ainult edasi. Kui aga teerajalt kõrvale astuda, võib juba siinsamas Kärdla linna kõrval metsahirmu tunda ja halvemal juhul isegi ära eksida. Seekord me siiski metsa seiklema ei lähe ja ega hiljuti orienteerumises Eesti meistriks tulnud Eloga eksimise hirmu olekski.