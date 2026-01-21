Naiste N16 vanuseklassis oli võistlustel kindel liider Mia Esta. Hiiumaa noorsportlane võitis kuldmedali nii lühirajal kui ka tavarajal, alustades hooaega kahe Eesti meistri tiitliga.
HEAS VORMIS | Hiiumaa sportlased alustasid suusaorienteerumise hooaega medalitega
Järvamaal Valgehobusemäel selgitati 10.–11. jaanuaril Eesti meistrid suusaorienteerumises. Hooaja esimesel tiitlivõistlusel esinesid edukalt ka Hiiumaa sportlased, kes naasid võistlustelt mitme medaliga.
