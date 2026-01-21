Jälgi meid
HEAS VORMIS | Hiiumaa sportlased alustasid suusaorienteerumise hooaega medalitega

Järvamaal Valgehobusemäel selgitati 10.–11. jaanuaril Eesti meistrid suusaorienteerumises. Hooaja esimesel tiitlivõistlusel esinesid edukalt ka Hiiumaa sportlased, kes naasid võistlustelt mitme medaliga.
Mia Esta ja Joosep Esta. | Erakogu

Naiste N16 vanuseklassis oli võistlustel kindel liider Mia Esta. Hiiumaa noorsportlane võitis kuldmedali nii lühirajal kui ka tavarajal, alustades hooaega kahe Eesti meistri tiitliga.

