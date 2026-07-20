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GALERIID

GALERII JA VIDEO | Toivo Pruuli mälestusvõistlusel sündis kaks Eesti rekordit

Viiendat korda toimunud Toivo Pruuli mälestusvõistlusel startis ligi 60 sportlast ja püstitati kaks uut Eesti rekordit.
Meeste kaugushüppes saavutas kolmanda koha Oliver Tikerpuu. | Foto: Arabella Valtin

Nagu juba traditsiooniks saanud, avas võistluse laste tulevikujooks, kus startisid ka Toivo Pruuli kõik viis lapselast.

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