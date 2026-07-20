GALERII JA VIDEO | Toivo Pruuli mälestusvõistlusel sündis kaks Eesti rekordit

Nagu juba traditsiooniks saanud, avas võistluse laste tulevikujooks, kus startisid ka Toivo Pruuli kõik viis lapselast.
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Ostan alates 27. juulist esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal mustikaid järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30.
Tel 5342 1841.
- inglise keele õpetaja (0,14 ametikohta),
- väikerühma õpetaja (1. kl eesti keel ja matemaatika, 0,52 ametikohta),
- loodusainete õpetaja (0,81 ametikohta).
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