Kaitse-eeskiri on EKO hinnangul vormistatud selgelt ja lühidalt, kuid menetluse käigus on kaardikihtidelt kadunud mitmed varem sihtkaitsevööndisse planeeritud kõrge väärtusega metsaalad. Kõnealused alad tuleks seega kiiret kaardile tagasi kanda, et vältida väärtuslike looduspaikade kahjustumist.
ETTEPANEK | Hiiumaa metsad vajavad killustatud kaitse asemel tervikvaadet
Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) metsatöörühm leiab, et Hiiumaa metsade looduskaitseala eelnõu ei taga piisavat kaitset ning vajab killustatud lähenemise asemel tervikvaadet.
