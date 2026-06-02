Kodusaalis peetud otsustavas kohtumises haaras Tartu initsiatiivi juba avapoolajal ega andnud seda enam käest. Viimase veerandaja alguses, kui Kalev/Cramo püüdis vahet vähendada, tabas Paasoja tähtsal hetkel kolmepunktiviske koos vea teenimisega, aidates oma meeskonnal taas kindlamalt mängu kontrollida.
EESTI MEISTER | Martin Paasoja: “Vaikselt hakkab kohale jõudma!”
Hiidlane Martin Paasoja krooniti Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna kaptenina korvpalli Eesti meistriks, kui tartlased alistasid finaalseeria otsustavas viiendas mängus BC Kalev/Cramo 85:65 ning tõid meistritiitli Tartusse pärast 11-aastast vaheaega.
