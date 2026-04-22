Drinkeld oli enne finaali liiga tabeliliider, kuid otsustavas mängus suutis Lauka Kolhoos vastase edu peatada. Kohtumine algas närviliselt ning avavärava lõi Drinkeld. Lauka vastas siiski kiiresti, kui Kaarel Keinasti söödu järel kasutas väravaesise võimaluse ära Anre Vooremaa, viigistades seisu 1:1.
EESTI MEISTER 2026 | Lauka Kolhoos krooniti saalihoki M35+ Eesti meistriks
Märjamaa spordihoones peeti 11. aprillil saalihokiliiga M35+ hooaja finaalturniiri otsustav kohtumine, kus vastamisi läksid Lauka Kolhoos ja kogu hooaja jooksul kindlalt esinenud Drinkeld. Pingelise ja tasavägise finaali võitis Lauka Kolhoos tulemusega 3:2 ning teenis sellega Eesti meistritiitli.
Veel lugemist:
FC Hiiumaa esindusmeeskond kindlustas II liiga viiendas voorus väärtusliku 2:1 võidu, alistades võõrsil Viimsi JK U21 meeskonna. Teenitud kolm punkti hoiavad hiidlased 13 punktiga...
Tervisekassa korraldas konkursi vabale perearstinimistule Hiiumaal, kuna piirkonda soovis tööle asuda uus arst. Vahepeal jagati nimistu teiste perearstide vahel.
OÜ Dagolux plaanib Kärdlasse, Spordikeskuse juurde rajada kolm padeliväljakut. Hiiumaa vallavolikogu otsustas aprillikuu istungil anda Kärdlas Põllu tänaval asuvad 25 ja 27 kinnistud, kokku...