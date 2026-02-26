Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 27. veebruaril

Hiiu Leht 27. veebruaril
  • Juhtkiri | Jeetee kulus küll ee!
  • Arvamus | Mida võib õpetada sport
  • Tänavaküsitlus | Kas lumest on isu täis või kannatab veel?
  • Uudis | Teenetemärgid pälvisid Toivo Saue, Tarmo Kähr ja Kalev Kotkas
  • Uudis | Kaitseliidu maleva nime muutus sai taas hoo sisse
  • Uudis | “Alar” mõõdetakse digitaalselt üle
  • Uudis | Soosteri mälestusmärgi konkursil osaleb veerandsada kunstnikku
  • Uudis | Hiiumaa Halduse juhi konkurss kukkus suure kriitika all läbi
  • Uudis | Hiiumaal ligi 200 mootorsõidukimaksu võlglast
  • Piltuudis | Hiiu Lehe fotoseeria Eesti pressifoto paremikus
  • Meile kirjutatakse | Pered meisterdasid Hiiumaa tuletorne
  • Maaelu | Esimene Hiiumaa taastatud talu tegutseb Keremal tänaseni
  • Sport | Rasmus Magnus Apinis jooksis isikliku rekordi
  • Sport | Kõrgessaares mängiti esmakordselt saalipetanki
  • Sport | Pruuli ja Tikka esikoht Antsla rahvarallil
  • Sport | Hiidlased osalesid jääpurjetamise tiitlivõistlustel
  • Persoon | Südametunnistus näitab teed
  • Sattumise lugu | Ülemuse kuulamine sidus Kärdi Hiiumaaga
  • Reportaaž | Marko Mänd andis hiidlastele 15 päeva vabadust
  • Tehnika | Eksperiment: Mis tunne on autoga külg ees jäärajal kihutada?
  • Rohenäpp | Toataimedel peab laskma kohaneda
  • 25 aastat tagasi | Vargus Sarve küla suvemajas
  • Veebruar pildis

