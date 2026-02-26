DIGILEHT | Hiiu Leht 27. veebruaril

Hiiu Leht 27. veebruaril
- Juhtkiri | Jeetee kulus küll ee!
- Arvamus | Mida võib õpetada sport
- Tänavaküsitlus | Kas lumest on isu täis või kannatab veel?
- Uudis | Teenetemärgid pälvisid Toivo Saue, Tarmo Kähr ja Kalev Kotkas
- Uudis | Kaitseliidu maleva nime muutus sai taas hoo sisse
- Uudis | “Alar” mõõdetakse digitaalselt üle
- Uudis | Soosteri mälestusmärgi konkursil osaleb veerandsada kunstnikku
- Uudis | Hiiumaa Halduse juhi konkurss kukkus suure kriitika all läbi
- Uudis | Hiiumaal ligi 200 mootorsõidukimaksu võlglast
- Piltuudis | Hiiu Lehe fotoseeria Eesti pressifoto paremikus
- Meile kirjutatakse | Pered meisterdasid Hiiumaa tuletorne
- Maaelu | Esimene Hiiumaa taastatud talu tegutseb Keremal tänaseni
- Sport | Rasmus Magnus Apinis jooksis isikliku rekordi
- Sport | Kõrgessaares mängiti esmakordselt saalipetanki
- Sport | Pruuli ja Tikka esikoht Antsla rahvarallil
- Sport | Hiidlased osalesid jääpurjetamise tiitlivõistlustel
- Persoon | Südametunnistus näitab teed
- Sattumise lugu | Ülemuse kuulamine sidus Kärdi Hiiumaaga
- Reportaaž | Marko Mänd andis hiidlastele 15 päeva vabadust
- Tehnika | Eksperiment: Mis tunne on autoga külg ees jäärajal kihutada?
- Rohenäpp | Toataimedel peab laskma kohaneda
- 25 aastat tagasi | Vargus Sarve küla suvemajas
- Veebruar pildis