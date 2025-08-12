SPORT
AUGUSTI TURNIIRID | Hiiumaa tennisemeistriteks tulid Lisett Tatar ja Kaspar Kibuspuu
Naiste arvestuses alistas Kärdlas peetud võistlusel esikoha saavutanud Lisett Tatar teise koha saavutanud Liisi Maari 6 : 1, 6 : 2. Kolmanda koha saavutas Teele Talts, kes võitis Ülle Paasoja 6 : 2, 6 : 3.
