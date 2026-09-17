Keegi on need kooliaasta alguse astrid ja päevalilled õigel hetkel hankinud, aeda istutanud, neid väetanud ja poputanud. Ette plaaninud, et nii on esimesel koolipäeval bukett omast käest võtta.
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ARVAMUS | Üks tähtis ja oodatud kuu
September on kogu täiega käima läinud. Kased kolletuvad. Põnnidel on lehvid peas, lipsud ees ja ranitsad seljas. Õpetajad on saanud lillesülemid, lapsed on esimeseks septembriks kokku laotud küpsisetordid nahka pistnud.
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