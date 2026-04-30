Meenutuste kõrval on aga paslik pöörata pilk ka endise tuumajaama tänasele olukorrale, kus mängumuutjaks osutus Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu. Kui peale katastroofi lepiti riikide vahel Genfi konventsiooniga kokku, et tuumajaamade puhul kehtib sama põhimõte, mis hüdroelektrijaamade puhul – et neid sõjategevuse käigus ei puututa, siis Venemaa on viinud maailma ka selles küsimuses rahvusvahelise õiguse järgsesse ajastusse. Tšornobõlist sai esimene tuumajaam, mille okupeeris ründav sõjavägi. Nädal hiljem hõivasid vene väed ka Zaporožje tuumajaama Lõuna-Ukrainas. 2025 vigastas Tšornobõli sarkofaagi ümber 2019. aastal ehitatud kiirguskindlat katet vene droon.
ARVAMUS
ARVAMUS | Tšornobõl muutus tuumasõja tandriks
Eelmise nädala Hiiu Lehe Tšornobõli-loos šokeeris mind, kui pahaaimamatult ja kergemeelselt Hiiumaalt tuumakatastroofi likvideerima saadetud noormehed ise oma sealset tööd ja eluolu tajusid. Ja nüüd, 40 aastat hiljem ei tundu see kõik justkui üldse nii hirmus. Sest radiatsiooni ju silmaga ei näe ja käega ei katsu, või kuidas?
