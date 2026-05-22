ARVAMUS | Mis juhtus turistiks olemisega?

Üks stseen New Yorgi rongijaamast. Seisan sissekäigu ees ja keegi küsib, kus on kuues tänav. Ma tean, sest olen terve päeva Manhattanil ringi jalutanud. Seal pole tänavatel nimesid, on ainult numbrid. Need on pulksirged ja jooksevad üksteisega risti. Juhatan nad ameerika inglise keelt matkides nagu muuseas õige teeotsani. Nad tänavad. Ma vastan: “Sure! No problem!” Tunnen, et olen lahe. Nagu kohalik. Mitte mingi turist.