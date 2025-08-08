Analüüs lükkab ümber alkoholitööstuse eksitavad avaldused, justkui aktsiisi järk-järguline tõstmine elavdab salaturgu ja põhjustab piirikaubanduse kasvu.
UUDISED
ALKOHOLITURU ÜLEVAADE | Aktsiisitõusuga alkoholitarbimine väheneb, mitte ei voola üle piiri
Eesti elanike alkoholitarbimine on teist aastat väikses languses ning aktsiisi kergitamine ei toonud kaasa piirikaubanduse väidetavat tõusu, selgub Sotsiaalministeeriumi tellitud Konjunktuuriinstituudi analüüsist.
