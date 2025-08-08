Jälgi meid
ALKOHOLITURU ÜLEVAADE | Aktsiisitõusuga alkoholitarbimine väheneb, mitte ei voola üle piiri

Eesti elanike alkoholitarbimine on teist aastat väikses languses ning aktsiisi kergitamine ei toonud kaasa piirikaubanduse väidetavat tõusu, selgub Sotsiaalministeeriumi tellitud Konjunktuuriinstituudi analüüsist.

Analüüs lükkab ümber alkoholitööstuse eksitavad avaldused, justkui aktsiisi järk-järguline tõstmine elavdab salaturgu ja põhjustab piirikaubanduse kasvu.

