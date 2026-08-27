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SPORT

VÕIDUKAS NÄDAL | FC Hiiumaa jätkab esikoha konkurentsis

FC Hiiumaa jalgpallimeeskonnad kogusid möödunud nädalal liigamängudest maksimumi: esindusmeeskond alistas võõrsil Saue JK 1:0 ning FC Hiiumaa II sai koduväljakul Tallinna FC Soccernetist jagu 4:0.
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FC Hiiumaa esindus vs Harju JK U21. | Foto: Mihkel Naukas

Nädalasse mahtus esindusmeeskonnal ka Evald Tipneri karikavõistluste 1/16-finaal, kus kõrgliigaklubi FC Nõmme Unitedi vastu püsiti avapoolajal väravateta, kuid lõpuks tuli tunnistada külaliste 2:0 paremust.

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