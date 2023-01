VIDEO > Uus lennuk maandus pehmelt

Laupäeva hommikul maandus päikese käes sätendava Kärdla lennuvälja asfaldil esimest korda uus ja suurem roosamummulise kuuega lennuk. Selle 33-kohalise õhulaeva tulek tähendas vedaja OÜ Diamond Sky jaoks seitset päeva ja ööd lakkamatut tööd.

Otsepakkumistega ajutise hanke otsus saabus reedel, 20. jaanuari hommikul, sama päeva õhtuks oli leping allkirjastatud. Nädal hiljem laupäeva hommikul oli esimene lend. Nullist tuli luua kogu süsteem Tallinna-Kärdla lennuliini teenindamiseks. Korraldada oli vaja kõik, alustades sellest, kes mille eest vastutab, lõpetades sellega, kuidas meeskond vahetub ja kus neid majutada. Ette valmistada kõik lepingud ja luua piletisüsteem. Firma tegevjuht Madis Vanaselja lausus, et töötas tiimiga ööd ja päevad läbi. Südaöised koosolekud olid sel nädalal tavalised, tuli ette ka töökõnesid kell kaks öösel. Piletisüsteemi looja Martin Kaerlep ütles möödunud nädala kohta: “Päris tempokas! Ma arvan, et tegime Guinnessi rekordi!” Reedeõhtuse Transaviabaltika lennu viimase väljumise eel veebikeskkonnas veel tagasilennupiletit soetada ei saanud, sama päeva hilisõhtul juba küll.

Maandumine oli pehme

Laupäeva hommikul sujus check-in Tallinnas probleemideta, lennuk väljus õigeaegselt ja maandumine oli rahulik. Poolakast piloodi Swiede sõnul oli ilm lendamiseks täiuslik. Teine piloot Kristofer arvas, et Kärdlas on väga armas väike lennujaam. Piloodid hakkavad Hiiumaa liinil tööle kuuepäevaste vahetustega, ööbimistega Tallinnas. Mehaanikud vahetuvad iga kahe nädala tagant. OÜ Diamond Sky partnerfirma Sprint Air on Poola ettevõte ja lennuk tuli Kärdla liinile Varssavist. Ettevõttega oli enne otsepakkumisel osalemist sõlmitud eelleping. Kui uudis tuli, et Diamond Sky on pakkumise võitja, oli lennuk kohe võtta. Uues Saab 340A lennukis on üksteist 2+1 istmerida. Kui enne nägi salongis istudes kokpitti sisse, siis uues on pilootide kabiin suletud. Varem tervitas rahvast ja vahendas turvalisusnõudeid kapten, nüüd teeb seda stjuardess, kes jagab lennu alguses ka lutsukommi. Reisijate emotsioonid esimesest lennust olid positiivsed.

Kristel Üksvärav

Kas suurem lennuk jääb?

Uus lennuk Tallinna-Kärdla liinil lendab vähemalt 27. augustini. Samal ajal jätkub pooleli jäänud hanke menetlus, mille asjaolud protsessi käigus muutusid ja mistõttu senised Jetstream lennukid liinil Tallinn-Kärdla enam sõita ei saa. “Millise vedaja ja lennukiga alates 28. augustist jätkatakse ja kas praegu menetluses olev hange vedaja leidmiseks kuni 31.05.2024 jätkub, seda otsustab riik,” ütles Hiiumaa valla transpordispetsialist Piret Sedrik. Kuna leping senise vedajaga lõppes 27. jaanuaril, tuli vahepealseks ajaks leida ajutine vedaja, milleks korraldati otsepakkumistega hange viiele ettevõttele. Pakkumise esitas kolm ettevõtet, neist kõige soodsama OÜ Diamond Sky.



“Oleme suurema lennuki üle väga rõõmsad, sest nüüd ei ole vaja suveks lisalende küsima hakata,” ütles Piret Sedrik. Turismiklastri juht Kristel Üksvärav lausus, et poleks osanud aimata, et uusaastasoov nii kiiresti täitub. “Turismiklastri liikmetel on uue lennuki üle hea meel, sest lisaks tööreisijatele ja pealinnas asju ajavatele hiidlastele jagub nüüd lennukis rohkem kohti ka saare külastajatele.“ Piletihind jääb reisijale samaks, lennugraafik ei muutu.

See, kas suurem lennuk Hiiumaale jääb, pole veel selge. Transpordiameti pressiesindaja Erki Varma ütles, et liini reisijate arvu analüüsitakse ning riigieelarve toetuse ja järgmise hanke tingimuste üle konsulteeritakse ministeeriumiga.

Lennuki väljumised

E–R Tallinnast 7.15 ja 17.00 ja Kärdlast 8.00 ja 17.45

L Tallinnast 9.15 ja Kärdlast 10.00

P Tallinnast 17.00 ja Kärdlast 17.45​

Piletimüük on alates laupäevast avatud aadressil http://www.eestilennud.ee või telefonil 5388 0555. Pileti hind 25 eurot.