VIDEO ja GALERII: Orienteerumispisik nakatab ratsahuvilisi

Pühapäevased Hiiumaa esimesed ratsaorienteerumisvõistlused tõid kohale kuusteist paari ratsaspordi harrastajaid, kelle seas mitmed täitsa esimest korda orienteerumas.

Võistluse peakorraldajad Johannes Mooste ja Kaja Tuisk on ise ratsaorienteerumisega tegelenud paar-kolm aastat ja tõid võistluse Hiiumaale peamiselt selleks, et ratsaorienteerumise kogukonnale midagi tagasi anda. “Muidu lased kogu aeg teistel tööd teha ja võistlusi korraldada, ise käid ainult võistlemas,” ütles Mooste, kuidas soovis selle ala edendamisse panustada. Ratsaorienteerumine on Eestis suhteliselt noor sport, aga kogub järjest populaarsust.