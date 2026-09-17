VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 17. septembril

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Dagöplastis läbiviidud suurõppus näitas, et ettevõtte töötajate ja operatiivteenistuste koostöö toimib, kuid tõi esile ka Hiiumaa kiirabi piiratud ressursi mitme raske kannatanuga õnnetuse korral.
UUDISED
August tõi Hiiumaale tänavuse aasta kaks kurba rekordit. Ühe kuu kohta registreeriti kõige vähem sünde ja ka kõige rohkem surmasid.
SPORT
Möödunud nädalalõpul, 11.–13. septembrini toimunud Tallinna Maratonil osalemiseks ei pea tingimata olema jooksja. Seda kinnitavad ka hiidlaste Rasmus Roasto ja Katrin Vilti kogemused. Mõlemad...
ARVAMUS
September on kogu täiega käima läinud. Kased kolletuvad. Põnnidel on lehvid peas, lipsud ees ja ranitsad seljas. Õpetajad on saanud lillesülemid, lapsed on esimeseks...