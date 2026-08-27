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SPORT

UUS TASE | Noored korvpallurid saavad võimaluse II liigas

KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli meeste võistkonna Eesti II liigasse mineku üks peamisi eesmärke on anda gümnaasiumiikka jõudnud Hiiumaa korvpallinoortele võimalus areneda meeste konkurentsis. Hiiumaa mängis II liigas viimati 2022/2023. hooajal.
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Risto Merimaa teeb kiiduväärt treeneritööd. | BBBL

Askuse eestvedaja Risto Merimaa sõnul on klubi vanemad noormängijad jõudnud vanusesse, kus järgmise arengusammu tegemiseks on vaja tugevamat väljundit. Samal ajal võiks meeste võistkond olla eesmärgiks ka noorematele mängijatele.

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