Askuse eestvedaja Risto Merimaa sõnul on klubi vanemad noormängijad jõudnud vanusesse, kus järgmise arengusammu tegemiseks on vaja tugevamat väljundit. Samal ajal võiks meeste võistkond olla eesmärgiks ka noorematele mängijatele.
SPORT
UUS TASE | Noored korvpallurid saavad võimaluse II liigas
KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli meeste võistkonna Eesti II liigasse mineku üks peamisi eesmärke on anda gümnaasiumiikka jõudnud Hiiumaa korvpallinoortele võimalus areneda meeste konkurentsis. Hiiumaa mängis II liigas viimati 2022/2023. hooajal.
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