ULTRAJOOKSJA | Signe jookseb, sest see teeb terveks

Ultra viitab millelegi, mis ületab inimvõimete piire. Näiteks helidele, mis on nii kõrged, et me ei suuda neid kuulda. Aga mõned inimesed sünnivad teistsuguste piiridega. Kui nad neid tundma ei õpi, võivad nad haigeks jääda. Mis teistele tundub piiride ületamine, on neile oma piiride saavutamine.