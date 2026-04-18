Signe Kerge (33) on ultrajooksja. Talle meeldib joosta pigem 24 tundi järjest ja natuke aeglaselt, kui et tund aega ja väga kiiresti. Maratoni 42 kilomeetrit on tema jaoks lühike maa. Üle kõige armastab ta ultrajooksusid, kus ühe ööpäevaga joostakse nii pikk maa kui võimalik.
ULTRAJOOKSJA | Signe jookseb, sest see teeb terveks
Ultra viitab millelegi, mis ületab inimvõimete piire. Näiteks helidele, mis on nii kõrged, et me ei suuda neid kuulda. Aga mõned inimesed sünnivad teistsuguste piiridega. Kui nad neid tundma ei õpi, võivad nad haigeks jääda. Mis teistele tundub piiride ületamine, on neile oma piiride saavutamine.
