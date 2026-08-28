Jälgi meid
Moosikonkurss

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas kooliaasta algus teie elu kuidagi mõjutab?

Avatar photo
Fotod: Eike Meresmaa

Ülle

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

SUUR MUUTUS | Kõpu tuletorni külastatavus peaaegu kahekordistus

Kõpu tuletorni külastatavus on tänavu teinud mullusega võrreldes suure hüppe. Maist juulini käis tornis 15 661 inimest, mida on ligi kaks korda rohkem kui...

2 tundi ago

UUDISED

UUENDATAKSE RUUME | Transpordiameti Kärdla büroo läheb remonti

Transpordiameti Kärdla teenindusbüroos algavad 4. septembril remonttööd. Veidi enam kui kaks nädalat kestvate tööde ajal toimub klienditeenindus ajutises asukohas Posti 4 aadressil.

3 tundi ago

SISUTURUNDUS

SAAREKODU RENOVEERIMINE | Kuidas planeerida töid, eelarvet ja ootamatuid kulusid?

Olgu tegemist vana talumaja või aastaringseks elamiseks kohandatud suvekoduga, saarel asuva kodu renoveerimine nõuab head planeerimist. Kui mõtled läbi tööde järjekorra, koostad realistliku remondieelarve...

3 tundi ago

UUDISED

ÜLERIIGILINE LEINAPÄEV | Valitsus kuulutas 29. augusti Siim Kallase ärasaatmise puhul leinapäevaks

Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase (2.10.1948–22.08.2026) ärasaatmispäeva – laupäeva, 29. augusti – üleriigiliseks leinapäevaks. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud...

4 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×