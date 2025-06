SÄRTSU TÄIS | Eha Laanbek saab trennist särtsu kogu päevaks

Vanemas eas on loomulik, et tegeletakse oma hobidega: kes koob, siblib aias, maalib või puhkab palmide all. Erksamad käivad matkamas, kõndimas või teevad tervisejooksu. Käinas elav Eha Laanbek (66) võistleb kolmandat aastat CrossTraining Battle võistlusel.