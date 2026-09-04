REPLIIK | Õhus rippuv arengukava

Arengukava sihtrühmade seas ei ole maaomanikke, sihtrühmadena käsitletakse erinevates vanustes kohalikke inimesi, suvehiidlasi, külastajaid ja partnereid, aga maaomanikud ei ole sihtrühmaks, kellega arengukava koostajate hinnangul oleks vaja arvestada. Kahjuks ongi nii, et vald ei peagi arvestama, ei ole vahet, kas maaomanikud vahetuvad või mitte, valla tuludesse laekub maamaks ikka ja seadusruum võimaldab nüüd ju ka maamaksu hoogsalt tõsta.