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REPLIIK | Õhus rippuv arengukava

Praegu on koostamisel Hiiumaa valla arengukava 2040+. Valla kodulehelt saab igaüks materjale lugeda ja loosunglikud eesmärgid on uhkelt sõnastatud. Kuid sellel arengukaval on üks suur põhimõtteline viga – ta ripub õhus ja seda otseses mõttes, sest maaga kokkupuudet selle dokumendi koostajad oluliseks ei ole pidanud.
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Aira Toss. Vallavolikogu liige, VL Ühinenud Hiiumaa | Erakogu

Arengukava sihtrühmade seas ei ole maaomanikke, sihtrühmadena käsitletakse erinevates vanustes kohalikke inimesi, suvehiidlasi, külastajaid ja partnereid, aga maaomanikud ei ole sihtrühmaks, kellega arengukava koostajate hinnangul oleks vaja arvestada. Kahjuks ongi nii, et vald ei peagi arvestama, ei ole vahet, kas maaomanikud vahetuvad või mitte, valla tuludesse laekub maamaks ikka ja seadusruum võimaldab nüüd ju ka maamaksu hoogsalt tõsta.

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