Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

UUDISED

REGISTREERITI LIIKMED | Hiiumaa valla uus volikogu koguneb pühapäeval

Hiiumaa valla valimiskomisjon registreeris Hiiumaa Vallavolikogu liikmed ja asendusliikmed.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Hiiumaa valla valimiskomisjon registreeris valimistulemuste põhjal uue koosseisu, kes asub ametisse volikogu esimesel istungil 30. novembril kell 12 Kärdla vallamaja volikogu saalis. 

Esimese istungi päevakorras on Hiiumaa Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Hiiumaa Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

 

HIIUMAA VALLAVOLIKOGU LIIKMED

 

Valimisliit Ühine Hiiumaa 

Anu Pielberg

Omar Jõpiselg

Tuuli Tammla

Sander Kopli

Aira Toss

 

Isamaa Erakond 

Andrus Ilumets

Georg Linkov

Henrik Normann

Toomas Remmelkoor

Tiit Harjak

 

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.HL585x400

Reformierakond 

Antti Leigri

Üllar Laid

Argo Nurs

 

EKRE

Inge Talts

Palle Kõlar

Urmas Keskla

 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 

Hergo Tasuja

Reili Rand

Tõnis Villmäe

Liina Lepamaa

Eiki Nestor

Martin Lauri

Maiu Toomemäe

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

TUGEV TULEMUS | U16 korvpallipoisid lõpetasid EMV põhihooaja esimese ringi kolmanda kohaga

Hiiumaa KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 korvpallipoisid pidasid 16. novembril järjekordsed Eesti meistrivõistluste mängud ning tegid seda muljet avaldava skooriga. Kodusaalis Hiiumaa...

15 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 27.11.2025 (50)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

15 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 27. novembril

Hiiu Leht 27. novembril Juhtkiri | Pulmakellad aest pead segamisti Arvamus | Kust leida rohtu üksilduse vastu? Intervjuu | Spordiliidu juht Tanel Malk: Kõiki...

15 tundi ago

UUDISED

SAI NURGAKIVI | Kõpu radar näeb lennukit 500 kilomeetri kauguselt

Hiiumaal valmiv radarijaam on järgmine neljast suurest seireradarist koosnevas võrgustikus.

16 tundi ago