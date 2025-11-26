REGISTREERITI LIIKMED | Hiiumaa valla uus volikogu koguneb pühapäeval

Hiiumaa valla valimiskomisjon registreeris valimistulemuste põhjal uue koosseisu, kes asub ametisse volikogu esimesel istungil 30. novembril kell 12 Kärdla vallamaja volikogu saalis.
Esimese istungi päevakorras on Hiiumaa Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Hiiumaa Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
HIIUMAA VALLAVOLIKOGU LIIKMED
Valimisliit Ühine Hiiumaa
Anu Pielberg
Omar Jõpiselg
Tuuli Tammla
Sander Kopli
Aira Toss
Isamaa Erakond
Andrus Ilumets
Georg Linkov
Henrik Normann
Toomas Remmelkoor
Tiit Harjak
Reformierakond
Antti Leigri
Üllar Laid
Argo Nurs
EKRE
Inge Talts
Palle Kõlar
Urmas Keskla
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Hergo Tasuja
Reili Rand
Tõnis Villmäe
Liina Lepamaa
Eiki Nestor
Martin Lauri
Maiu Toomemäe
