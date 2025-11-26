REGISTREERITI LIIKMED | Hiiumaa valla uus volikogu koguneb pühapäeval

Hiiumaa valla valimiskomisjon registreeris valimistulemuste põhjal uue koosseisu, kes asub ametisse volikogu esimesel istungil 30. novembril kell 12 Kärdla vallamaja volikogu saalis.

Esimese istungi päevakorras on Hiiumaa Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Hiiumaa Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

HIIUMAA VALLAVOLIKOGU LIIKMED

Valimisliit Ühine Hiiumaa

Anu Pielberg

Omar Jõpiselg

Tuuli Tammla

Sander Kopli

Aira Toss

Isamaa Erakond

Andrus Ilumets

Georg Linkov

Henrik Normann

Toomas Remmelkoor

Tiit Harjak

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi. Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Reformierakond

Antti Leigri

Üllar Laid

Argo Nurs

EKRE

Inge Talts

Palle Kõlar

Urmas Keskla

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hergo Tasuja

Reili Rand

Tõnis Villmäe

Liina Lepamaa

Eiki Nestor

Martin Lauri

Maiu Toomemäe