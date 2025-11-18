AVALDATI ARUANDED | Selgusid valimisliidu ja üksikkandidaadi kampaaniakulud

Aruandest selgub, et valimisliit Ühine Hiiumaa kulutas valimisreklaamile kokku 4318 eurot. Summa jagunes ajakirjandusreklaami ja reklaamtrükiste vahel. Valimisliidu liikmetest annetas kampaaniasse kõige rohkem Kulvo Pendra 716 euroga. Suuruselt teise annetuse tegi Anu Pielberg 502 euroga. Teised valimisliidu liikmed toetasid kampaaniat 200-300 euro ulatuses.
Laupäeval tõi Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) üritustesarja Ylispordi viimane etapp – Ylipall – Hiiumaale ligi 400 tudengit, õppejõudu ja vilistlast kokku 16 kõrgkoolist. Tegemist...
Riigikogu võttis kolmapäeval vastu mootorsõidukimaksu seaduse ja liiklusseaduse muudatused, mis lühendavad maksustamisperioodi ning vähendavad lastega peredel automaksu iga lapse kohta kuni 100 eurot.
Kärdla raamatukogu algatusel peeti 11. novembril, esimese maailmasõja lõpu aastapäeval, Annely Veevo eestvedamisel seminar “Mida teha siis, kui…”, kus arutati koos Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna...
Peale kevadel ilmunud Saksa politoloogi Carlo Masala sõjastsenaariumi, mille tegevus toimub muu hulgas ka Hiiumaal, on Saksa meediakanalite huvi Hiiumaa vastu hüppeliselt tõusnud.