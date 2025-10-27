Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

UUDISED

KOALITSIOONI TÜKID KOOS | Sotsid, valimisliit ja Reformierakond soovivad jätkata

Hiiumaa valla koalitsooni hakkavad moodustadma samad kolm nimekirja, kes valitsesid ka eelmisel perioodil. Lubatakse sisulisi arenguid ja muudatusi.

Avatar photo

“Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Ühise Hiiumaa ning Reformierakonna nimekirjad, lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemustest ning konsultatsioonidest, leppisid kokku, et alustavad sel nädalal koalitsioonikõnelusi eesmärgiga sõlmida kokkulepe Hiiumaa arengute suunamiseks järgmisel neljal aastal”, seisab saadetud pressiteates, mille tekst allpool.

POLITSEI

LIIKLUSÕNNETUS | Kurvis juhitavuse kaotanud autojuht sõitis vastu teemärgistust

Koolivaheaja nädal möödus Hiiumaa politseile rahulikult. Registreeriti 13 korrarikkumise teadet ja alustati viis väärteomenetlust, teatas Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juht Jonathan Simson.

17 tundi ago

UUDISED

TEHTI OTSUS | Riik ei langeta suursaarte lennupiletite hindu

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ei tulnud vastu Hiiumaa ja Saaremaa soovile langetada Tallinna-Kärdla ja Tallinna-Kuressaare lennuliinil piletihinnad varasemale tasemele, kuigi reisijate arv on pärast hinnatõusu...

17 tundi ago

UUDISED

Hiiumaa uus vallasekretär on Valmond Mikli

Hiiumaa vallavalitsus valis sisekonkursi teel uueks vallasekretäriks Valmond Mikli.

18 tundi ago

SISUTURUNDUS

VALI TARGALT | Parimad meeste parfüümid igaks sündmuseks

Parfüüm on saanud igapäevaelu osaks. Meeste parfüümid rõhutavad isikupära, lisavad enesekindlust ja aitavad muljet avaldada. Kuid laia valiku tõttu on õige valiku tegemine üsna...

20 tundi ago