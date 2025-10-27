KOALITSIOONI TÜKID KOOS | Sotsid, valimisliit ja Reformierakond soovivad jätkata

“Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Ühise Hiiumaa ning Reformierakonna nimekirjad, lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemustest ning konsultatsioonidest, leppisid kokku, et alustavad sel nädalal koalitsioonikõnelusi eesmärgiga sõlmida kokkulepe Hiiumaa arengute suunamiseks järgmisel neljal aastal”, seisab saadetud pressiteates, mille tekst allpool.
Koolivaheaja nädal möödus Hiiumaa politseile rahulikult. Registreeriti 13 korrarikkumise teadet ja alustati viis väärteomenetlust, teatas Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juht Jonathan Simson.
Regionaal- ja põllumajandusministeerium ei tulnud vastu Hiiumaa ja Saaremaa soovile langetada Tallinna-Kärdla ja Tallinna-Kuressaare lennuliinil piletihinnad varasemale tasemele, kuigi reisijate arv on pärast hinnatõusu...
Hiiumaa vallavalitsus valis sisekonkursi teel uueks vallasekretäriks Valmond Mikli.
