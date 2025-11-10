Jälgi meid
TEGELETAKSE KAEBUSTEGA | Valimistulemuste väljakuulutamise aeg lükkub edasi

Riigi valimisteenistus andis teada, et valimistulemuste väljakuulutamine lükkub edasi, kuni Vabariigi Valimiskomisjon ja Riigikohus on läbi vaadanud kõik valimistega seotud kaebused ja teinud lõplikud otsused.
Foto: Raul Vinni

Hetkel on Riigikohtus neli kaebust ning Vabariigi Valimiskomisjonil tuleb läbi vaadata veel üks kaebus, mis on juba Riigikohtusse jõudnud ja mille Riigikohus Vabariigi Valimiskomisjonile tagasi saatis. 

GALERIID

GALERII | Mardilaadal esitleti ka hiidlaste käsitööd

Möödunud nädalal Unibet Arenal peetud traditsioonilisel Mardilaadal esitlesid oma käsitööd viis Hiiumaa ettevõtet: Hiiu Vill, Hiiumaa Käsitööselts, Üll, Dagaith Gin ja Galder.

3 tundi ago

UUDISED

VASTULAUSE | Kärdla Muusikakooli teemal tehtud etteheited pole tõesed (lisatud Hiiu Lehe peatoimetaja kommentaar)

Kärdla Muusikakooli hoolekogu vastulause Hiiu Lehes 06.11.2025 avaldatud artiklile „ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone“

4 tundi ago

UUDISED

KASULIK TEADA | Ole petturitest kolm sammu ees: kuidas kaitsta oma raha?

Kuigi Eestis pole tõenäoliselt ühtegi inimest, kes poleks mõnest pettuse juhtumisest kuulnud, siis kurjategijate hoog ei rauge. Politsei statistika järgi on kelmid tekitanud ainuüksi...

7 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Joobes ja lubadeta juhid võeti rajalt maha

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa ühe kriminaalmenetluse, kaheksa väärteomenetlust ja 12 väljakutset.

8 tundi ago