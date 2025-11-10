Hetkel on Riigikohtus neli kaebust ning Vabariigi Valimiskomisjonil tuleb läbi vaadata veel üks kaebus, mis on juba Riigikohtusse jõudnud ja mille Riigikohus Vabariigi Valimiskomisjonile tagasi saatis.
TEGELETAKSE KAEBUSTEGA | Valimistulemuste väljakuulutamise aeg lükkub edasi
Riigi valimisteenistus andis teada, et valimistulemuste väljakuulutamine lükkub edasi, kuni Vabariigi Valimiskomisjon ja Riigikohus on läbi vaadanud kõik valimistega seotud kaebused ja teinud lõplikud otsused.
Möödunud nädalal Unibet Arenal peetud traditsioonilisel Mardilaadal esitlesid oma käsitööd viis Hiiumaa ettevõtet: Hiiu Vill, Hiiumaa Käsitööselts, Üll, Dagaith Gin ja Galder.
VASTULAUSE | Kärdla Muusikakooli teemal tehtud etteheited pole tõesed (lisatud Hiiu Lehe peatoimetaja kommentaar)
Kärdla Muusikakooli hoolekogu vastulause Hiiu Lehes 06.11.2025 avaldatud artiklile „ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone“
Kuigi Eestis pole tõenäoliselt ühtegi inimest, kes poleks mõnest pettuse juhtumisest kuulnud, siis kurjategijate hoog ei rauge. Politsei statistika järgi on kelmid tekitanud ainuüksi...
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa ühe kriminaalmenetluse, kaheksa väärteomenetlust ja 12 väljakutset.