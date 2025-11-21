Jälgi meid
OTSUSTATUD | Hiiumaa riigikool ühendab gümnaasiumi ja kutseõppe

Haridus- ja teadusministeerium loob Hiiumaale riigikooli, millega ühendab senise Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli.

Hiiumaa Gümnaasium. | Foto: Kätlin Rist

Uus kool hakkab pakkuma noortele ja täiskasvanutele mitmekesiseid õppimisvõimalusi üldhariduses ja kutseõppes. Kool alustab õppetööd 1. septembril 2026. aastal. Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsioonijuhi Mari Annuse sõnul on juhi konkurss kavas välja kuulutada lähipäevil.

