OTSUSTATUD | Hiiumaa riigikool ühendab gümnaasiumi ja kutseõppe

Uus kool hakkab pakkuma noortele ja täiskasvanutele mitmekesiseid õppimisvõimalusi üldhariduses ja kutseõppes. Kool alustab õppetööd 1. septembril 2026. aastal. Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsioonijuhi Mari Annuse sõnul on juhi konkurss kavas välja kuulutada lähipäevil.