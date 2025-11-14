Jälgi meid
GALERII | Allkirjastati Hiiumaa valla uus koalitsioonileping

Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise alus aastatel 2025–2029.

Lepingule kirjutasid alla koalitsioonipartnerite valimisnimekirjade esinumbrid Hergo Tasuja, Anu Pielberg ja Antti Leigri. | Foto: Eike Meresmaa

Lepingule kirjutasid alla koalitsioonipartnerite valimisnimekirjade esinumbrid Hergo Tasuja, Anu Pielberg ja Antti Leigri ning koalitsiooni osapoolte esindajad. 

