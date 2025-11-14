Lepingule kirjutasid alla koalitsioonipartnerite valimisnimekirjade esinumbrid Hergo Tasuja, Anu Pielberg ja Antti Leigri ning koalitsiooni osapoolte esindajad.
GALERIID
GALERII | Allkirjastati Hiiumaa valla uus koalitsioonileping
Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise alus aastatel 2025–2029.
Veel lugemist:
KULTUUR
Betti Alveri kirjandusauhinna tänavused kandidaadid on selgunud ning nende hulgas on nomineeritud kaks Hiiumaa inimest: Piret Eesmaa raamatuga „Hiirekõrvul“ (kirjastus hapax legomenon) ja Riste...
UUDISED
Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.
KULTUUR
Sõda on hirmus. Sõda on valus. Esimeste kaadritega saad sellest ehmatavalt aru. Ukrainasse sõidavad vabatahtlikud, kes võibolla alguses sõja olemust ei adu, aga ruttu...
ARVAMUS
Hiiumaa Ametikooli ja Gümnaasiumi tuleviku teema muutus enne valimisi eriti “kuumaks”, milles enamik kohalikke poliitikuid üritas paremaid positsioone võtta. Nagu tavaliselt, oli neis väljaütlemistes...