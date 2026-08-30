RAAMATULEID | Raamatud, mis panevad ajalukku sisse vaatama

“Ma otsin seda, mida ma ei tea,” ütleb Olaf Drobet, rääkides oma lugemiseelistustest. Kui mõni uus väide ei klapi sellega, mida ta varem on lugenud, ei kiirusta ta järeldusi tegema. Küsimus jääb ootele, vahel lühemaks, vahel pikemaks ajaks. Siis satub kätte järgmine raamat, mõni artikkel või muu allikas. Tasapisi võtab tervikpilt kuju.