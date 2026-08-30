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KULTUUR

RAAMATULEID | Raamatud, mis panevad ajalukku sisse vaatama

“Ma otsin seda, mida ma ei tea,” ütleb Olaf Drobet, rääkides oma lugemiseelistustest. Kui mõni uus väide ei klapi sellega, mida ta varem on lugenud, ei kiirusta ta järeldusi tegema. Küsimus jääb ootele, vahel lühemaks, vahel pikemaks ajaks. Siis satub kätte järgmine raamat, mõni artikkel või muu allikas. Tasapisi võtab tervikpilt kuju.

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Ajalooraamatud on Olaf Drobeti igapäevaelu loomulik osa. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Nii kodust raamaturiiulit täiendades kui raamatukogust laenutades valib Olaf Drobet enamasti 20. sajandi ajaloost kirjutatud teoseid. Teine maailmasõda, Stalini aeg, sõjajärgne Euroopa, Tšetšeenia ja Ukraina – need on teemad, mille juurde ta ikka ja jälle tagasi pöördub. 

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