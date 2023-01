Pühalepa kiriku torni muna on tõenäoliselt tühi

„Kas täna on eriline päev?“ küsis üks Suuremõisa kooli tüdruk, kes Pühalepa kiriku tornikiivri tõstmist vaatama oli tulnud. Isegi ajalooline. Vähe sellest, et kirikutorni vahetust tuleb ette võib-olla kord sajandis, ei ole selle otsast alla toodud muna sisse teadaolevalt üldse mitte keegi vaadanud.

Tornikiivrit oli tõstma tulnud seesama kraana, mis Kivi-Jürigi teisaldamas käis. Mida Kivi-Jüri teisaldamisel näha ei saanud, oli selle kraana noole tegelik ulatus – 60 meetrit. Pühalepa kiriku tornikiivri tõstmisel säras see peaaegu kogu oma ulatuses. Kell 11.25, kui nool 56 meetri kõrgusel pilvelõhkuja kombel kirikutorni kõrval kõrgus, kirikuparklasse oli kogunenud Pühalepale tavatu mõnekümne pealine rahva­summ ning parvlaevalt tulnud autod kahelt poolt mööda vuhasid, nägi kiriku ümbrus välja, nagu ei olekski maal, vaid hoopis linnas.

Torni tõstmine läks sujuvalt. Kraana noolega riputati talle esialgu ümber kandiline raam koos kettidega, mille küljes olevad konksud kinnitati vana tornikiivri struktuuri külge. Selleks oli katusesse eelnevalt tehtud neli ava. Vahetult enne rihmade pingutamist kõlas kirikutornist kell, mis andis kohalviibijaile märku: „Nüüd algab!“

Ja siis rippuski torn õhus, nagu oleks tegemist Lego konstruktori või muu mänguasjaga, mida omatahtsi suvalisel hetkel kokku panna või lahti teha. Vaid korra kostus kõvemal häälel ühe töömehe suust katusel üks äkiline „Keera!“. Edasi kulges kõik tasakaalukalt ja rahulikult ning torn maandus pehmelt. Ka töömehed ise jäid asjade käiguga rahule. „Jumala ilusti läks!“ ütlesid nad kärukastile hüpates, kui töö sai tehtud.

Torn maas, tuli maha võtta ka kukk ja muna, mis nii kergelt järele anda ei tahtnud. Töömehed proovisid küll kruvida ja keerata ning rihmadega venitada, ent lõpuks tuli muna torni otsast lihtsalt maha saagida. Vaskse kuke küljel oli daatum 1872. Muna ei olnud võimalik lahti teha, ent koha­peal valgusvihkudega läbi selle sisse tulistatud kuuliaukude piiludes nentisid kõik vaatlejad, et tõenäoliselt on see tühi. Päris tõde selgub töökojas, kuhu muna nüüd taastamiseks läheb.