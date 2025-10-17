Jaana istub oma Kärdla kodumaja terrassile, ise just linnast tulnud. Käis presidendile leiba viimas. Nimelt saab president juba rohkem kui veerand sajandit leivanädala alguses Leivaliidu käest uudseleiva, milleks seekord oli Hiiumaa Köögi ja Pagari “Bruno” leib. President olla Jaana sõnul tänanud ja lubanud muljeid jagada.
PERSOON
PÕLINE HIIUMAA TÜDRUK | Jaana Lepamaa jaoks kaaluvad võidud kaotused üle
Kui tahta Hiiumaal olla ametis turundajana, siis vist paremat töökohta, kui Jaana Lepamaal Hiiumaa Köögis ja Pagaris, võtta pole. Ja saarelt ära minna Jaana ei kavatse, pole kunagi läinudki.
