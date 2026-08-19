OMADEGA KOOS | Perepaaride turniir tõi tenniseväljakule mitu põlvkonda

Hiiumaa Tenniseklubi väljakul kohtusid nädalavahetusel mitu põlvkonda, kui paralleelselt peeti kaks perepaaride turniiri. Traditsioonilise Parima Perepaari võistluse võitsid Maarika Matt ja Rando Reining, Perepaar 10 turniiril võitsid kõik kohtumised tütar ja isa tandem Adele ja Kaspar Kibuspuu.