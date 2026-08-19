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SPORT

OMADEGA KOOS | Perepaaride turniir tõi tenniseväljakule mitu põlvkonda

Hiiumaa Tenniseklubi väljakul kohtusid nädalavahetusel mitu põlvkonda, kui paralleelselt peeti kaks perepaaride turniiri. Traditsioonilise Parima Perepaari võistluse võitsid Maarika Matt ja Rando Reining, Perepaar 10 turniiril võitsid kõik kohtumised tütar ja isa tandem Adele ja Kaspar Kibuspuu.
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Perepaar 2026. | Foto: Raul Linkov

Perepaaride turniiride puhul pole oluline üksnes tulemus. Võistluse eripära seisneb selles, et ühele väljakupoolele jõuavad ühe pere liikmed, kes tavapärasel tenniseturniiril ei pruugiks kunagi paarilistena kokku sattuda.

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