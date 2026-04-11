METSATOIT | Naat ja nõges – naljakuu tõsised tegijad

Erinevalt Hiiumaast, kus vist isegi korterielanikel kusagil ikka oma aialapike on, kus kevadel kõpitseda ja suvel saaki võtta, olen ma pealinlasena ses osas vaeslapse rollis. Pole mul kodu ümber mingit võimalust kurgi kõrvale tilli või supi sisse peterselli kasvatada, uhkematest viljadest rääkimata. Hiiumaine suvekodugi meil asub keset mustikametsa, mida sa seal ikka viljeled. Seepärast pöörangi igal varakevadel silmad metsa poole, et sealt esimest värsket otsida. Metsikut kraami olen juba aastaid nii potti, pannile kui kokaraamatutesse põiminud, nüüd jagan neid teadmisi Hiiu Lehe lahkel loal kord kuus ka hiidlastega.