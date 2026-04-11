METSATOIT | Naat ja nõges – naljakuu tõsised tegijad

Samal ajal kui üha suuremad haneparved saarele saabuvad ja talveunest ärganud suvehiidlased esimesi praamipileteid valivad, tärkavad aianurgas ja võsaveerel naat ja nõges. Kellele nuhtlus, kellele teretulnud vaheldus talviselt üksluisele toidulauale.
Porgandi-naadikarask ja nõgese-käkisupp. | Foto: Liina Karron

Erinevalt Hiiumaast, kus vist isegi korterielanikel kusagil ikka oma aialapike on, kus kevadel kõpitseda ja suvel saaki võtta, olen ma pealinlasena ses osas vaeslapse rollis. Pole mul kodu ümber mingit võimalust kurgi kõrvale tilli või supi sisse peterselli kasvatada, uhkematest viljadest rääkimata. Hiiumaine suvekodugi meil asub keset mustikametsa, mida sa seal ikka viljeled. Seepärast pöörangi igal varakevadel silmad metsa poole, et sealt esimest värsket otsida. Metsikut kraami olen juba aastaid nii potti, pannile kui kokaraamatutesse põiminud, nüüd jagan neid teadmisi Hiiu Lehe lahkel loal kord kuus ka hiidlastega. 

Veel lugemist:

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Hiiumaa karu näitas end rajakaameras

Hiiumaa karu jäädvustas end tänavu esimest korda rajakaameras 9. aprilli õhtul – ligi kuu aega hiljem kui eelmisel aastal.

1 päev ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Kärdla ühineb ilmalinnadega

Leiti ärandatud auto

1 päev ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Meremärgid panid jääga plehku

Sel aastal võib rannas jalutaja enda üllatuseks komistada randa uhutud meremärgi otsa, mis oma asukohast minema triivinud.

1 päev ago

UUDISED

TÕUSVAS JOONES | Hiiumaal sündis märtsis seitse last

Märtsis registreeriti Hiiumaal seitse sündi, aasta varem, 2025. aasta märtsis, sündis Hiiumaal vaid kaks last.

2 päeva ago

