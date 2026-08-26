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MEILE KIRJUTATAKSE | Prantsuse noored käisid hiidlastel külas

17.–24. augustini toimus Hiiumaal Erasmus+ programmi raames rahvusvaheline noortevahetus “Forest Friends” (Metsa sõbrad), mis tõi kokku 15 Hiiumaa ja 15 Prantsusmaa 14 kuni 17 aastast noort. Nädala jooksul avastati Hiiumaad, osaleti matkadel, ellujäämislaagris, töötubades ja kultuuriõhtutel.

Foto: Eike Meresmaa

Koos tegutsemine arendas noorte inglise keele oskust, koostöövõimet, iseseisvust ja julgust proovida uusi asju. Kohtumise üheks lõpptulemuseks oli noorte endi loodud loodusteemaline käsiraamat, kuhu koondati nädala jooksul kogutud teadmised, kogemused ja mõtted. Projekti lõpetas Youthpassi tseremoonia, kus noored said tagasi vaadata nädala jooksul õpitule ning mõtestada, milliseid uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi nad endaga kaasa võtavad. 

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