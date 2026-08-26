Koos tegutsemine arendas noorte inglise keele oskust, koostöövõimet, iseseisvust ja julgust proovida uusi asju. Kohtumise üheks lõpptulemuseks oli noorte endi loodud loodusteemaline käsiraamat, kuhu koondati nädala jooksul kogutud teadmised, kogemused ja mõtted. Projekti lõpetas Youthpassi tseremoonia, kus noored said tagasi vaadata nädala jooksul õpitule ning mõtestada, milliseid uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi nad endaga kaasa võtavad.
GALERIID
MEILE KIRJUTATAKSE | Prantsuse noored käisid hiidlastel külas
17.–24. augustini toimus Hiiumaal Erasmus+ programmi raames rahvusvaheline noortevahetus “Forest Friends” (Metsa sõbrad), mis tõi kokku 15 Hiiumaa ja 15 Prantsusmaa 14 kuni 17 aastast noort. Nädala jooksul avastati Hiiumaad, osaleti matkadel, ellujäämislaagris, töötubades ja kultuuriõhtutel.
Viimased kuulutused
Alates 3. septembrist ostan esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal pohli järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30. Tel 5342 1841
Veel lugemist:
SPORT
Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais lõpetasid Tallinnas Vabaduse väljakul peetud rannavõrkpalli Futures-taseme maailmakarikaetapi jagatud viienda kohaga. Hiidlaste jaoks oli Tallinna turniir juba teine...
SPORT
Hiiumaa Orienteerujate Klubi sportlastest tuli Eesti meistriks N16 klassis Mia Esta, Maria Eller võitis naiste põhiklassis hõbeda ning Mati Mägi M45 klassis pronksi.
ARVAMUS
Mais otsustas volikogu eraldada Palade lasteaia laienduse jaoks täiendavalt 230 000 eurot. Neljapäeval räägib vallavalitsus Kärdla lasteaia 2,6 miljoni eurosest ja Pargi tn 3...