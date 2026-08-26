MEILE KIRJUTATAKSE | Prantsuse noored käisid hiidlastel külas

Koos tegutsemine arendas noorte inglise keele oskust, koostöövõimet, iseseisvust ja julgust proovida uusi asju. Kohtumise üheks lõpptulemuseks oli noorte endi loodud loodusteemaline käsiraamat, kuhu koondati nädala jooksul kogutud teadmised, kogemused ja mõtted. Projekti lõpetas Youthpassi tseremoonia, kus noored said tagasi vaadata nädala jooksul õpitule ning mõtestada, milliseid uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi nad endaga kaasa võtavad.