MATSU TALU | Kodu täis lugudega vanavara

Kuldse sügise hakul läheme külla Matsu tallu. Vana, 1886. aastal ehitatud rehielamu on restaureerimise käigus saanud värske välimuse ja uue hingamise. Rehealuse väravad on asendunud kahepoolsete klaasustega, mis on nii laiad, et perenaise sõnul saab autoga lahedalt sisse sõita.