KUULA | Hiiu Lehe minutid 12. novembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Ootamatud uued reeglid
  • Hiiumaa uus ajastu
  • Kärdlas uus lennuk

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

