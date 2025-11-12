Jälgi meid
TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas noortel on Hiiumaal piisavalt põnevaid tegevusi vabal ajal?

Lea

SPORT

PUBLIKU TOETUS | FC Hiiumaa tõi hooaja jooksul tribüünidele kaasa elama ligi 1500 vutisõpra

FC Hiiumaa jalgpallimeeskonna 2025. aasta meistrivõistluste hooaeg on lõppenud. Veebruari algusest novembri alguseni peeti kokku 19 kodumängu, mida tuli vaatama 1416 pealtvaatajat – keskmiselt...

49 minutit ago

ARVAMUS

NOORSOOTÖÖ | Seal, kus võimalused sünnivad

Seal, kus noored saavad katsetada, eksida, avastada ja unistada, sünnivad tuleviku tegijad. Just seda pakub noorsootöö – võimalusi, mida kool üksi pakkuda ei saa.

52 minutit ago

TEEMA

TEGEVUST EAKATELE | Käina Päevakeskus ootab eakaid kokkusaamistele

Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.

20 tundi ago

SPORT

LASKESPORT | Hiiumaa meistrivõistlustel särasid noored täpsuskütid

Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.

21 tundi ago