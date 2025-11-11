NOORSOOTÖÖ NÄDAL | Noorsootöötaja suhtleb, suunab ja kujundab

Noorsootöö ei ole lihtsalt mäng, vaid turvalise keskkonna loomine, kus noor saab areneda. Noorsootöö on palju enamat, kui ainult noortekeskuses toimuv. Noorsootöö toimub ka koolis huvijuhi käe all, huvikoolis, huviringides, laagrites, programmides. Noorsootöö on sisult suuresti mitteformaalne õpe läbi tegutsemise. Noorsootöötaja roll on ka noort kuulata ja igakülgselt toetada. Seetõttu on nende töö ühiskonnas erakordselt oluline – eriti ajal, mil noorte vaimne tervis, kuuluvustunne ja turvatunne vajavad suurt tähelepanu.