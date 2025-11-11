NOORSOOTÖÖ NÄDAL | Noorsootöötaja suhtleb, suunab ja kujundab

Noorsootöö ei ole lihtsalt mäng, vaid turvalise keskkonna loomine, kus noor saab areneda. Noorsootöö on palju enamat, kui ainult noortekeskuses toimuv. Noorsootöö toimub ka koolis huvijuhi käe all, huvikoolis, huviringides, laagrites, programmides. Noorsootöö on sisult suuresti mitteformaalne õpe läbi tegutsemise. Noorsootöötaja roll on ka noort kuulata ja igakülgselt toetada. Seetõttu on nende töö ühiskonnas erakordselt oluline – eriti ajal, mil noorte vaimne tervis, kuuluvustunne ja turvatunne vajavad suurt tähelepanu.
Veel lugemist:
TEEMA
Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.
SPORT
Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.
UUDISED
Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja...
UUDISED
Eesti Töötukassa jätkab oma teenuste kaasajastamist ning selle tulemusel koondab ka Hiiumaal kolm töötajat.