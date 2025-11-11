KOONDAMINE | Töötukassa koondab kolm Hiiumaa osakonna töötajat

Töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul puudutab üks koondatav ametikoht Hiiumaa osakonna juhti.
Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.
Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.
Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja...
10.–16.11.2025 tähistatakse üle Eesti noorsootöönädalat, mille eesmärk on pöörata tähelepanu neile, kes meie noori igapäevaselt vaikselt, märkamatult, aga järjepidevalt toetavad.