HINDAMATU LEID | Hiiumaa mündiaarde hulgast avastati üliharuldane denaar

Muinsuskaitseameti aasta leiu tiitlile kandideeriva Hiiumaa mündiaarde uurimisel tuli päevavalgele haruldane üllatus. Nimelt tehti kindlaks hõbemüntidest haruldasim Konstanzi piiskop Warmanni denaar, mida ei ole Eestist seni leitud ning mida on kogu maailmas teada vähem kui kolmveerandsada eksemplari.