Hiiumaalt Sarve külast leitud kümme hõbemündi katket, hoburaudsõlg ja muud esemed pärinevad 11. sajandi algusest ning on Hiiumaa vanimad mündileiud.
HINDAMATU LEID | Hiiumaa mündiaarde hulgast avastati üliharuldane denaar
Muinsuskaitseameti aasta leiu tiitlile kandideeriva Hiiumaa mündiaarde uurimisel tuli päevavalgele haruldane üllatus. Nimelt tehti kindlaks hõbemüntidest haruldasim Konstanzi piiskop Warmanni denaar, mida ei ole Eestist seni leitud ning mida on kogu maailmas teada vähem kui kolmveerandsada eksemplari.
Eesti riik peab tagama oma kodanikele tasemel kiirabiteenuse – sõltumata elukoha aadressist. See ei peaks üldse olema arutelu teema. Ometi on meil paiku, kuhu...
Täna Hiiumaal viibivat haridus- ja teadusminister Kristina Kallast tervitati HIIGis laulude ja kutsega tantsule.
Erinevalt muust Eestist, ootab Kärdla kaugküttetarbijaid novembris ees viieprotsendiline hinnatõus, mis on küll väiksem, kui soojatootja taotles.
Hiljutisel suvelõpul peeti Tartus fennougristika üleilmset kongressi. Kokku sai ka üks enam-vähem üheealine seltskond nüüdseks ajakirjanikke, kirjanikke, reisijuhte, keeleteadlasi, tõlkijaid, kirjandusteadlasi, akadeemilist rahvast, õppejõude...