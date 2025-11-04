Jälgi meid
HINDAMATU LEID | Hiiumaa mündiaarde hulgast avastati üliharuldane denaar

Muinsuskaitseameti aasta leiu tiitlile kandideeriva Hiiumaa mündiaarde uurimisel tuli päevavalgele haruldane üllatus. Nimelt tehti kindlaks hõbemüntidest haruldasim Konstanzi piiskop Warmanni denaar, mida ei ole Eestist seni leitud ning mida on kogu maailmas teada vähem kui kolmveerandsada eksemplari.
Hõbemüntide leid Hiiumaal. | Muinsuskaitseamet

Hiiumaalt Sarve külast leitud kümme hõbemündi katket, hoburaudsõlg ja muud esemed pärinevad 11. sajandi algusest ning on Hiiumaa vanimad mündileiud.

