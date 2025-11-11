Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts

TEEMA

TEGEVUST EAKATELE | Käina Päevakeskus ootab eakaid kokkusaamistele

Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.
Avatar photo
Foto: Helja Kaptein

Mõni küpses eas osaleja on saabunud varakult, teine jõuab täpselt alguseks, kõigile tehakse ruumi. Kell 10 algab tegevus. Juhendaja palub igaühel tuua välja tema tugevaim külg. Selle peale tõuseb üldine sumin: “Mul pole ühtegi tugevat külge, milles olen hea”. Selgub, et vanuses üle 60 pole inimesed harjunud ise ennast kiitma. See juturing venib väga vaevaliselt ja mõnele osalejale tuleb ettegi öelda, milles ta oskused eriti head on. Koos saadakse oma tugevustele jälile. Järgmisena tuleb natuke nuputamist paberil ja seegi läheb nagu koolipingis – ikka on tarvis sõbraga võrrelda, “ega ma ometi midagi teisiti ei kirjutanud”. Järgmine harjutus – kööki paigutatud köögiviljade meeldejätmine – tekitab suurt segadust, aga samas ka rõõmsat elevust.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

LASKESPORT | Hiiumaa meistrivõistlustel särasid noored täpsuskütid

Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.

8 tundi ago

UUDISED

PULMAKELLAD HIIGis! | 11. klassi noormees palus kogu koolipere ees klassiõe kätt

Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja...

9 tundi ago

UUDISED

KOONDAMINE | Töötukassa koondab kolm Hiiumaa osakonna töötajat

Eesti Töötukassa jätkab oma teenuste kaasajastamist ning selle tulemusel koondab ka Hiiumaal kolm töötajat.

10 tundi ago

TEEMA

NOORSOOTÖÖ NÄDAL | Noorsootöötaja suhtleb, suunab ja kujundab

10.–16.11.2025 tähistatakse üle Eesti noorsootöönädalat, mille eesmärk on pöörata tähelepanu neile, kes meie noori igapäevaselt vaikselt, märkamatult, aga järjepidevalt toetavad.

12 tundi ago